Baza: Минобороны хочет взыскать 1,5 млн рублей с сестры Сердюкова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны России хочет взыскать 1,5 млн рублей с сестры бывшего министра Анатолия Сердюкова, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, когда Сердюков был во главе Минобороны, «сложилось семейное трио».

Baza утверждает, что сестра экс-главы министерства Галина Пузикова через свои фирмы сдавала в аренду дорогие автомобили структуре Минобороны — Инженерно-техническому центру, которым руководил муж Пузиковой Валерий. Канал добавил, что эта структура передавала автомобили уже министерству, где они в основном простаивали из-за ненадобности, но оно исправно платило за их аренду два года.

Об этом стало известно, когда на Валерия Пузикова завели уголовное дело, которое было закрыто в 2016 году за истечением срока давности. В 2012 году Сердюкова сняли с поста, а структура МО перестала перечислять деньги Пузиковой, несмотря на действующий договор.

«Техцентр» подал в суд на Инженерно-технический центр и добился от него выплаты 9 млн рублей. В 2015 году структура в судебном порядке добилась признания договоров аренды иномарок фиктивными и вернула свои деньги.

По данным Baza, компания Галины Пузиковой в промежутке между судами «успела обернуть» эти 9 млн. Инженерно-технический центр потребовал 1,5 млн рублей за такие махинации, но «Техцентр» сообщил, что у него нет возможности оплатить долг. Теперь структура Минобороны хочет взыскать эти деньги с самой Пузиковой и гендиректора компании Алексея Тихоненкова.

Ранее Басманный районный суд Москвы приговорил к четырем годам условного заключения экс-начальника отдела госзакупок и ценообразования Минобороны России Сергея Кушнарева. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве.