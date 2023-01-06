Baza: Никита Михалков находится в реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Telegram-канал Baza сообщил, что российский режиссер и актер Никита Михалков находится в реанимации одной из московских больниц. По информации канала, у него диагностирована ковидная пневмония.

Известно, что накануне Михалкова в тяжелом состоянии перевезли из больницы № 67 в другую клинику.

5 января Telegram-канал Baza писал, что Михалков попал в медучреждение в тяжелом состоянии. Авторы отмечали, что у режиссера диагностировали коронавирусную пневмонию, а медики оценивают состояние Михалкова как тяжелое.

Пресс-секретарь 70-летнего режиссера Ирина Мячина в разговоре с NEWS.ru опровергла сведения, согласно которым режиссер попал в московскую больницу с коронавирусом. Она сообщила, что его госпитализировали с гриппом.

Ранее российский комик Илья Соболев и его дочь во время отдыха в Таиланде заразились ротавирусной инфекцией, из-за чего попали в местный госпиталь. Артист рассказал, что им ставят капельницы, поскольку из-за постоянной тошноты они не могут питаться самостоятельно.