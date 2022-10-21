Baza: кинолог МВД инсценировала смерть собаки, чтобы забрать ее

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник кинологической службы полиции Санкт-Петербурга инсценировала смерть служебной собаки с целью оставить ее себе, сообщает Telegram-канал Baza. Через некоторое время животное, которое по документам считалось погибшим, обнаружили на прогулке.

По информации источника, капитан полиции Екатерина Т., работавшая в Центре кинологической службы МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 3 сентября сообщила о смерти служебной собаки Келли. По ее словам, собака якобы утонула в озере во время прогулки.

Baza пишет, что спустя месяц после сообщения о гибели питомца Екатерина уволилась со службы. Вслед за увольнением на улице заметили сожителя экс-полицейской, который выгуливал собаку, похожую на служебную, о смерти которой ранее заявила Екатерина.

Это вызвало ряд сомнений у правоохранительных органов, и для проверки была отправлена следственно-оперативная группа. Сотрудники, проверив клеймо с номером на питомце и вживленный чип, установили, что перед ними Келли. К тому же на питомце был надет именной ошейник.

Екатерина стала объяснять, что пара пыталась найти «погибшую» собаку через объявления, а некие люди, увидев это, передали им внешне схожее животное. Но женщине не поверили. Келли забрали обратно к кинологам, а против Екатерины Т. могут возбудить уголовное дело о присвоении с использованием служебного положения.

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