Baza: груз со взрывчаткой для подрыва моста мог прибыть из Грузии 4 октября Baza: груз со взрывчаткой для подрыва на Крымском мосту мог прибыть из Грузии 4 октября

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Telegram-канал Baza заявил, что груз, с помощью которого был устроен подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту, могли завезти на территорию России из Грузии 4 октября. Никто из сотрудников служб, проверявших автомобиль с грузом на границе, ничего подозрительного не нашел.

В публикации подчеркивается, что груз попал в Россию в автомобиле 51-летнего Махира Юсубова, который после пересечения границы сначала направился в Армавир, а 7 октября повез его в сторону Симферополя.

По данным канала, после взрыва, прозвучавшего 8 октября, к работникам на границе приезжали сотрудники ФСБ. Они провели опрос всех работников, даже тех, кто пропускал смену. В настоящее время спецслужбы устанавливают, почему данную взрывчатку не увидели, имела ли место коррупционная составляющая.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России установили подозреваемых, которые причастны к теракту на Крымском мосту. Кроме того, по его словам, установлен маршрут движения грузовика, который проделал путь от Болгарии, проехав через Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодар, до точки взрыва.