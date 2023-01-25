Baza: обвинявшаяся в крупных хищениях экс-замминистра нашла новую работу Baza: экс-замминистра Ракова стала советником главы Агентства стратегических инициатив

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Telegram-канал Baza сообщил, что экс-замминистра просвещения Марина Ракова, являющаяся фигуранткой дела о хищении 50 млн рублей из бюджета, стала советником директора Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщил. По данным канала, ее зарплата в некоммерческой организации, созданной правительством, составляет 1,5 млн рублей в месяц.

По информации канала, Ракова была официально принята на должность советника руководителя на общественных началах с 13 декабря прошлого года, после разговора главы АСИ Светланы Чупшевой с руководителем Службы управления персоналом Олесей Юдиной, при этом Раковой как фигурантке уголовного дела запрещено пользоваться средствами связи, выходить из дома без разрешения следователя и покидать место проживания, за исключением перерыва на прогулку с 12:00 до 14:00.

Пресс-секретарь Агентства стратегических инициатив Елена Шишкунова в беседе с NEWS.ru не подтвердили и не опровергла назначение Раковой.

Мы вообще отказались от комментариев. Это все, что я могу вам сказать, — заявила Шишкунова.

Ракова обвиняется в лоббировании выделения бюджетных средств, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитeль будущего» и Фонду новых форм развития образования. Расследование проводится по факту возможного хищения средств при реализации госконтрактов в сфере образования в период её пребывания на посту замглавы Минпросвещения.

Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям, ущерб превысил 50 млн рублей. Также ей вменяют мошенничество с трудоустройством в РАНХиГС на сумму свыше 20 млн рублей.