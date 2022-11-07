Baza: двое полицейских изнасиловали женщину в камере СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канала Baza сообщает, что женщина из Воронежской области заявила об изнасиловании двумя полицейскими в стенах СИЗО. По ее словам, принудительный половой акт произошел в камере изолятора в ночь с 1 на 2 ноября.

По информации издания, девушку отправили в СИЗО из-за дела о наркотиках, которое было заведено в начале осени этого года. С ее слов, когда она находилась в камере изолятора туда вошли двое сотрудников полиции — 22-летний сержант и 32-летний младший лейтенант и далее изнасиловали.

Как пишет Baza, полицейские отрицают обвинения в свой адрес.

По делу назначили проверку, после чего местный СК возбудил уголовное дело об изнасиловании. В случае признания полицейских виновными, им грозит срок от четырех до 10 лет за решеткой.

Ранее Baza сообщила, что в Екатеринбурге двое инспекторов полиции привязали задержанного водителя за шею ремнями безопасности к сиденью в автомобиле и избили. Это произошло после того, как полицейские заподозрили водителя в управлении машиной в нетрезвом состоянии.

В августе в Приморском крае двое молодых сотрудников полиции напали на двух женщин и избили их, отобрав драгоценности. Позже «оборотней в погонах» задержали коллеги.