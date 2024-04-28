Baza: дочь олигарха Махмудова попала в ДТП второй раз за год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что дочь российского олигарха Искандара Махмудова Анастасия попала в ДТП второй раз за год. По его информации, 21-летняя девушка получила сотрясение мозга.

Как передает канал, авария случилась на трассе М-1 в Московской области недалеко от пункта оплаты проезда. Baza пишет, что девушка обратилась в больницу с жалобами на боли в голове. По данным канала, в мае прошлого года дочь Махмудова уже попадала в аварию с детьми других высокопоставленных чиновников, тогда девушки и юноши перевернулись на машине.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что недалеко от Москвы-Сити блогер Асхаб Тамаев попал в аварию на новом BMW M5. Его автомобиль столкнулся с другой иномаркой такой же марки. Тамаев заявил, что за рулем машины был не он, а парковщик. По некоторым данным, стоимость автомобиля блогера составляет около 40 млн рублей.

До этого на Патриарших прудах в Москве Mercedes GLE 300 врезался в столб. В результате аварии различные повреждения получили капот и бампер, а мачту освещения отбросило на землю. После ДТП группа молодых людей вышла из автомобиля и стала фотографироваться. Один из них забрался на капот машины и позировал перед камерой, сидя на корточках.