Baza: бывший главный энергетик России перевел на «безопасные счета» 28 млн Baza: мошенники обманули бывшего главного энергетика РФ на 28 млн рублей

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Telegram-канал Baza пишет, что бывший главный диспетчер ЕЭС РФ Александр Бондаренко перевел мошенникам 28 млн рублей. По данным канала, первый раз злоумышленники позвонили пострадавшему 6 апреля и, представившись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, убедили его, что некие аферисты пытаются перевести деньги с его счетов на Украину.

Как пишет канал, Бондаренко звонили несколько раз, пенсионер поверил и начал действовать по инструкции мошенников: он купил телефон, установил на него приложение «МирПей» и перевел 8 млн рублей. Авторы утверждают, что позже он снял наличные и отдал курьеру 13 миллионов в сквере на Ломоносовском проспекте, затем другому — еще 7 млн на автобусной остановке.

По информации канала, 12 апреля мужчина догадался, что его обманули, и обратился в полицию, уже через несколько дней правоохранители задержали двоих подозреваемых: 24-летнего Николая П. из Москвы и 26-летнего Максима В. из Новосибирска. В отношении их возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее несколько российских компаний пострадали от мошенников, представляющихся дочерней компанией Росатома. Злоумышленники работают в разных регионах. В настоящее время они завладели оборудованием на сумму не менее 15 млн рублей.