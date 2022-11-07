Baza: журналист Бигаев арестован по делу о вымогательстве у главы Ростеха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил об аресте на два месяца журналиста светской хроники Тамерлана Бигаева по делу о вымогательстве у гендиректора Ростеха Сергея Чемезова. По данным канала, сотрудник СМИ был задержан 4 ноября. Изначально Бигаева вызывали на допрос в качестве свидетеля, однако позже его статус поменяли на подозреваемого.

Бигаев работал одним из админов и райтеров канала об инсайдах светской жизни «Тушите свет». Как пишет Baza, в канале был опубликован пост, который затем был удален после договорённостей об оплате между стороной Чемезова и коммерческим директором медиахолдинга «Осторожно Media» журналистки Ксении Собчак — Кириллом Сухановым.

Baza уточняет, что сам журналист не знал о переговорах с Чемезовым, а также не участвовал в передаче денег. Коллеги Тамерлана не верят в то, что он виновен.

Ранее МВД попросило суд арестовать Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского до 24 декабря. Им предъявили обвинение по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Впоследствии Тверской суд Москвы заключил их под стражу. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.