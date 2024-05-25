Baza: народную артистку Терехову экстренно госпитализировали в Москве Baza: актрису Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Маргарита Терехова

Telegram-канал Baza сообщает, что народную артистку России Маргариту Терехову госпитализировали в Москве с внутренним кровотечением. По данным канала, актриса находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.

Как пишут авторы канала, 81-летняя заслуженная артистка почувствовала себя плохо 24 мая, в сопровождении сестры ее доставили в Боткинскую больницу. Канал пишет, что врачи обнаружили у Тереховой желудочно-кишечное кровотечение.

Терехова родилась 25 августа 1942 года в городе Туринске Свердловской области в семье актеров областного драмтеатра Бориса Терехова и Галины Томашевич. Будущая актриса окончила школу с золотой медалью. На сцене театра имени Моссовета актриса сыграла немало интересных ролей, среди которых Клеопатра в спектакле «Цезарь и Клеопатра» (1964), Мари в спектакле «Глазами клоуна» по роману Генриха Бёлля (1968), а также Соня в спектакле «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского и другие.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что певец Николай Носков повторно заболел пневмонией в больнице. По его данным, артиста госпитализировали с осложнениями после перенесенного инсульта, но уже в медучреждении музыкант получил воспаление легких.

В начале мая Telegram-канал Mash писал, что в Москве госпитализировали Леонида Зюганова — депутата Мосгордумы и внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова. По данным канала, у 35-летнего политика обнаружили серьезные проблемы с позвоночником. По информации канала, Леонид Зюганов начал жаловаться на боли в спине, которые усиливались с каждым днем.