Baza: Айза отказалась требовать от Гуфа уплаты крупных алиментов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Айза Анохина

Telegram-канал Baza сообщает, что телеведущая Айза Анохина хочет заключить мировое соглашение с рэпером Гуфом (настоящее имя — Алексей Долматов) по делу об алиментах. По его данным, в конце 2023 года блогер подала иск на бывшего мужа с требованием увеличить сумму выплат на их общего сына Сэма. Канал выяснил, что Айза хотела получать от музыканта 150 тысяч рублей в месяц плюс четверть от всех доходов Гуфа.

Как пишет канал, блогер захотела большие алименты после интервью экс-супруга, в котором он рассказал о внушительных тратах на свою дочь. Baza отмечает, что в суде представители Долматова предъявили чеки в доказательство, что рэпер исполняет свои обязанности по содержанию сына. Согласно информации канала, на заседании в апреле адвокат Айзы предложил пойти на мировую, следующий суд запланирован на июнь.

Ранее Айза заявила о сложностях, которые появились у нее в воспитании старшего сына Сэма, рожденного в браке с Гуфом. Она написала, что 13-летний подросток манипулирует ею и всеми родственниками, а также жестоко обращается с младшим братом Элвисом. Айза отметила, что материнство — это тяжелый труд и проще было бы «залезть в пасть акуле».

До этого стало известно, что Гуф помирился с бывшей супругой Юлией Королевой, которая показала снимки с прогулки вместе с Алексеем Долматовым и их общей дочерью. По ее словам, они пытаются быть нормальными родителями.