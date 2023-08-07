Баязитова из СИЗО протолкнула в Госдуму предложения по арестам женщин Попов намерен обсудить в Госдуме предложения Баязитовой о заключении женщин под стражу

Фото: Мосгорсуд

Александра Баязитова

Депутат Госдумы Евгений Попов намерен вынести на обсуждение в парламенте вопросы заключения под стражу женщин за ненасильственные преступления до решения суда. В своем Telegram-канале он отметил, что соответствующие идеи предложила журналистка Александра Баязитова, которая находится в СИЗО по обвинению в вымогательстве.

Предложения вынесу на обсуждение коллегам. Мне они представляются возможными и необходимыми. Никогда не понимал, зачем держать людей за решеткой до суда за ненасильственные преступления небольшой тяжести, — написал Попов.

По его словам, предлагаемые Баязитовой меры вполне обоснованы. Среди них просьба не заключать под стражу многодетных матерей, женщин, которые являются единственным опекуном и вдов участников СВО. Также предлагается учитывать возраст, если речь идет о пожилых женщинах. В определенных случаях, как считает Баязитова, следует изменять меру пресечения на залог.

Баязитова обвиняется в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, которого шантажировали распространением негативной информации в Telegram-каналах. Баязитову задержали 8 августа 2022 года и спустя два дня по требованию гособвинения поместили под арест.