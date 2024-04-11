Бастрыкина попросили разобраться в истории с детьми-маугли Депутат Останина попросила Бастрыкина взять под контроль историю с детьми-маугли

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства и материнства Нина Останина попросила главу СК Александра Бастрыкина взять под личный контроль ситуацию с детьми, обнаруженными в подвале дома в Санкт-Петербурге, следует из обращения, имеющегося в распоряжении NEWS.ru. В письме депутат также просит инициировать проверку всех подвальных помещений города, которые могут использоваться в том числе для сокрытия преступлений и удержания людей.

Просим Вас взять под личный контроль расследование преступления в отношении детей, провести проверку всех подвальных помещений города Санкт-Петербурга, которые также были проданы «для предпринимателей» и могут быть использованы не по назначению, в том числе для сокрытия преступлений, удержания лиц и других противоправных деяний, — говорится в обращении.

Поводом для письма главе Следкома послужил ответ Управляющей компании «Жилкомсервис № 1» Московского района Санкт-Петербурга. Она обслуживает территорию дома, в подвале которого проживали с отцом «дети-маугли». Там заявили, что подвал — это частная собственность, посещать которую они не имеют права. Помещение, как утверждается, было продано комитетом имущественных отношений города лицу по фамилии Сергеев для осуществления предпринимательской деятельности.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что отец с тремя детьми в возрасте от двух до шести лет проживал в подвале дома на Московском шоссе в антисанитарных условиях. О ситуации правоохранителям рассказали неравнодушные местные жители. Несовершеннолетних забрали и поместили в медучреждение, мужчину доставили в полицию для разбирательства.