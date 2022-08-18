Бастрыкина попросили проверить Ройзмана на пропаганду ЛГБТ

Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press

Александр Бастрыкин

Общественники из организации «Зов народа» попросили председателя СК РФ Александра Бастрыкина проверить экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на причастность к спонсированию ЛГБТ-движения среди подростков. Об этом активисты сообщили URA.RU. Также они считают, что аналогичной деятельностью занимаются другие структуры, связанные с иностранными властями.

Приходим к выводу, что спонсором продвижения идей [ЛГБТ] является Евгений Ройзман, который по заявлению [юриста ресурсного центра ЛГБТ] Анны Плюсниной «поддерживал движение и поддерживает», — говорится в сообщении общественного объединения.

В пресс-службе СК РФ ситуацию не прокомментировали. Связаться с самим Ройзманом агентству также не удалось.

В марте Евгения Ройзмана трижды признали виновным по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), суммарно оштрафовав на 150 тысяч рублей. Один из штрафов экс-мэр попытался обжаловать, но Свердловский облсуд оставил решение в силе.

25 мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману штраф в размере 85 тысяч рублей по административному протоколу о неуважении к власти, сообщает ТАСС. Причиной нового разбирательства стала публикация Ройзманом в соцсети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к российским органам власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова отметила, что бывший мэр Екатеринбурга не переходил на личности, а только критиковал позицию, которую считает неправильной и ложной. Сам Ройзман не признал свою вину и заявил, что его слова были обращены «к неопределенному кругу лиц».