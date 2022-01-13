Глава СК рассказал о ходе расследования дела о пытках в больнице Саратова

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости рассказал, что шестеро человек были привлечены к ответственности за пытки в саратовской тюремной больнице, 13 человек признаны потерпевшими. По его словам, четверым осуждённым предъявили обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера. Двум сотрудникам тюрьмы вменяют превышение должностных полномочий.

В данный момент потерпевшими по делу признаны 13 человек. Обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера предъявлено четырём лицам из числа осуждённых, на причастность к этим преступлениям проверяются и иные осуждённые. В числе фигурантов также два должностных лица учреждения, в действиях которых усматривается превышение должностных полномочий, — сообщил Бастрыкин.

Ранее стало известно об увольнении 18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Саратовской области после обнародования видеозаписей с пытками заключённых в областной тюремной больнице. 11 человек были привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, возбуждено пять уголовных дел.

Ситуация с пытками в исправительных учреждениях Саратовской области получила огласку после того, как программист Сергей Савельев, отбывавший срок в регионе и обслуживавший камеры и видеорегистраторы областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН, предоставил правозащитникам более 40 гигабайтов видео, документов и фотографий.

Согласно данным материалам, сотрудничающие с ФСБ и ФСИН заключённые пытали и насиловали других осуждённых. Видео опубликовал проект Gulagu.net.