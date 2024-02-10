Бастрыкин взял на контроль дело об избиении участника СВО Бастрыкин взял на контроль дело об избиении участника СВО на Ставрополье

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Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о хулиганстве после конфликта с участником специальной военной операции (СВО) в Ставропольском крае, сообщается в Telegram-канале ведомства. Инцидент произошел в одном из заведений общественного питания в городе Невинномысске.

Отмечается, что во время драки получили телесные повреждения несколько местных жителей, среди которых был участник военной операции. В настоящее время трое нападавших задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю И. Н. Иванову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах,— говорится в пресс-релизе СКР.

Ранее в Реутове возбудили уголовное дело по факту нападения уроженца Азербайджана на участника СВО с молотком. Инцидент случился 19 декабря, конфликт произошел на парковке у жилого дома.

Ранее сообщалось, что в Тюмени несколько человек напали на участника спецоперации и избили его. Мужчине потребовалась медицинская помощь. По словам жены пострадавшего, поводом для нападения послужило то, что ее муж сделал замечание группе молодых людей, которые шумели и хамили прохожим, а его побили до потери сознания. Полиция задержала всех участников драки. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.