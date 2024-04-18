Бастрыкин взял на контроль дело нейрохирурга, который мог вредить пациентам

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Александр Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о работе нейрохирурга частной клиники, который мог калечить пациентов, сообщила пресс-служба ведомства. Уточняется, что в Сети медика называют хорошим специалистом, однако на профильных сайтах на него десятки жалоб.

Пациенты сообщают об ухудшении состояния здоровья и получении инвалидности после оперативных вмешательств. В частности утверждается, что врач не имел права оперировать в имевшихся условиях, — заметили в СК.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что документы пластического хирурга Тимура Хайдарова, а также его клиники стоит тщательно проверить ради здоровья россиян. Он добавил, что готов направить депутатский запрос и взять этот вопрос на контроль, потому что врач «не лечит, а калечит». По его словам, следует проверить дипломы и разрешения клиники Хайдарова и разобраться с пострадавшими пациентами, которые, по всей видимости, написали заявления в полицию.

В феврале в клинике Хайдарова скончался продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов. Ему провели лапароскопию, через некоторое время после выполнения процедуры он впал в кому. Предварительной причиной смерти назвали заражение крови.