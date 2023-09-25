Бастрыкин: в России выросло число тяжких преступлений среди мигрантов

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Александр Бастрыкин

Число тяжких преступлений с участием мигрантов выросло в России на 32% по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Проблемы с преступностью обсудили на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам миграционной комиссии, в которой поучаствовали зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев и глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Председатель СК озвучил проблему возрастающей преступности мигрантов. Отмечено, что с января по июль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% — с 8,5 до почти 11 тыс., увеличилось количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких деяний. Особую тревогу вызывает статистика по преступлениям против личности, в том числе убийствам, фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, — сказано в сообщении.

В первом полугодии 2023 года следственные органы возбудили на 22% больше уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности. По данным ведомства, большую часть преступлений совершают трудовые мигранты.

Ранее депутаты Госдумы подготовили к рассмотрению законопроект, ужесточающий ответственность нелегальных мигрантов за правонарушения. Как рассказал один из авторов документа, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, сейчас за нарушение закона иностранцев могут выслать из страны или назначить штраф. Депутаты предлагают сделать выдворение обязательным.