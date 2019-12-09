https://static.news.ru/photo/bf716fde-19ee-11ea-bc9c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Захарченко Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Родственники экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, получившего 12,5 года колонии за взятки, пытались повлиять на решение суда об обращении в доход его государства имущества. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин.

В интервью «Российской газете» он заявил , что родственники Захарченко, пытающиеся оспорить решения о конфискации у них денег, «делали попытки оспорить конституционность ряда положений действующего антикоррупционного законодательства, пытаясь трактовать его отдельные нормы в свою пользу».

Очевидно, они преследовали цель повлиять на ранее вынесенное решение суда об обращении в доход государства денежных средств, изъятых в рамках уголовного дела в отношении Дмитрия Захарченко, законность происхождения которых подтверждена не была, — подчеркнул председатель СК.

Бастрыкин также отметил, что изъятие приобретённого на незаконные доходы имущества согласуется с выработанными на международном уровне и признаваемыми в РФ стандартами. В частности, речь идёт об антикоррупционной Конвенции ООН.

Дмитрий Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2016 года. Ему инкриминировали получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ходе расследования у него были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в размере 8,5 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, 10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил уже лишённого звания Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн рублей, а 17 октября Мосгорсуд сократил срок до 12,5 года. Ему присвоили статус заключённого, склонного к побегу и нападению на представителей властей.

В конце ноября Захарченко прибыл в мордовскую колонию № 5. В ней отбывают наказание экс-сотрудники правоохранительных органов.

Конституционный суд в ноябре решил узаконить изъятие собственности не только у обвиняемых в коррупции чиновников и их семей, но и у друзей и знакомых.