Бастрыкин рассказал о сотнях жертв преступлений украинского нациста Гунько Бастрыкин: украинский нацист Гунько причастен к убийствам 500 граждан СССР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), получивший убежище в Канаде, и его подельники причастны как минимум к 500 убийствам граждан СССР, заявил глава СК России Александр Бастрыкин. Речь идет о событиях, произошедших в 1944 году в населенном пункте Гута Пеняцкая, пишет РИА Новости.

Хунка и другие представители «Галичины» в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР, — сказал Бастрыкин.

Уточняется, что среди жертв преступлений Гунько и его сторонников числятся евреи и граждане Польши. Убийства проходили путем расстрела и поджога зданий с людьми внутри. Ярослав Гунько, которому сейчас 98 лет, служил в дивизии СС «Галичина», он присутствовал в качестве ветерана Второй мировой войны в парламенте Канады в сентябре 2023 года, где выступал президент Украины Владимир Зеленский. В связи с произошедшим канадский премьер Джастин Трюдо принес извинения, однако в отставку не подал.

Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо топчет память о подвигах канадцев, выкрикивая проукраинские лозунги. Так дипломат отреагировал на поведение Трюдо в ходе конференции по Украине в Швейцарии.