https://static.news.ru/photo/44f2a3ba-5d35-11ea-aae1-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

В 2019 году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых несовершеннолетними россиянами, выросло на 4%. Имеющаяся ситуация очевидно является неблагополучной. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, в общей сложности за год российские суды рассмотрели восемь тысяч уголовных дел в отношении подростков. Всего было зафиксировано десять тысяч эпизодов правонарушений со стороны несовершеннолетних.

Бастрыкин также рассказал о причинах деструктивного поведения детей в России. Они, отметил председатель СК, предоставлены сами себе и проводят много времени без должного контроля со стороны взрослых.

Также в силу неопытности дети попадают под влияние дестабилизирующих жизнь субкультур и движений, — цитирует Бастрыкина ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, число возбуждённых в России уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами предприятий, за год увеличилось на 135%. Количество выявленных правонарушений указанного характера превысило сотню. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.