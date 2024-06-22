Бастрыкин рассказал, что даст признание зверств нацистов геноцидом Бастрыкин: признание зверств нацистов геноцидом покажет последствия идеологии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Официальное признание зверств фашистской Германии в период Великой Отечественной войны геноцидом необходимо, заявил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, это покажет, к каким последствиям приводит следование преступной идеологии.

Ведь это весьма актуально сегодня, чтобы показать всему миру и еще раз напомнить, к каким трагическим последствиям приводит следование преступной идеологии, — отметил глава ведомства.

Как добавил Бастрыкин, целью сотрудников СК РФ является установление всех обстоятельств, связанных со зверствами нацистов. Именно этим объективно и беспристрастно занимаются следователи, констатировал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее указала, что власти Германии отказываются признавать актами геноцида преступления против человечности, совершенные нацистами на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. В частности, речь шла о блокаде Ленинграда.

До этого в возможном признании Берлином геноцида засомневался немецкий политолог Александр Рар. По его словам, если Германия это сделает, то решение повлечет за собой новые требования к властям ФРГ. Речь в первую очередь идет о финансовом возмещении ущерба, объяснил эксперт.