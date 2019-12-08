https://static.news.ru/photo/e5fa298e-19b7-11ea-9f77-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Власти с начала года взыскали с российских коррупционеров свыше 2 млрд рублей в качестве возмещения ущерба. Такие данные раскрыл председатель СК Александр Бастрыкин.

В текущем году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещён ущерб на сумму 2,047 млрд рублей, — цитирует Бастрыкина «Российская газета».

По его данным, имущество обвиняемых в коррупционных преступлениях арестовано на сумму 12,9 млрд рублей.

Только за девять месяцев текущего года направлено в суды 6468 уголовных дел об 11 664 коррупционных преступлениях, расследованных следователями ведомства, — добавил глава СК.

Бастрыкин уточнил, что в этом массиве имеются 53 уголовных дела в отношении организованных групп, по которым силовики привлекли 135 лиц, а также три уголовных дела в отношении преступных сообществ, по которым проходят 22 фигуранта.

Перед судом предстали 6902 обвиняемых, среди которых 3952 должностных лица, в том числе 752 сотрудника органов внутренних дел, 476 представителей органов местного самоуправления, 181 сотрудник ФСИН России, 84 — ФССП России, — подчеркнул Бастрыкин.

Как писал NEWS.ru, ранее глава СК поручил следователям разобраться в истории с семьёй из Якушенского района Кузбасса, которой местные органы опеки и попечительства разрешили взять на воспитание 36 приёмных детей.