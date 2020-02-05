Председатель Следственного комитета РФ поднял тему негативного влияния телевизионного контента и интернет-ресурсов на подростковое сознание. На заседании Консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам он обратился к представителям федеральных телеканалов с просьбой пересмотреть информационную политику и подачу некоторых программ.
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Как писал NEWS.ru, Ксения Собчак и Александр Гордон станут ведущими ток-шоу «Док-Ток» на Первом канале. Оно будет выходить ежедневно по вечерам. Премьера состоится 10 февраля. В центре внимания будут истории, которые вызвали в обществе большой резонанс и никого не оставили равнодушным — истории, достойные экранизации.
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