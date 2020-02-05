https://static.news.ru/photo/4f7744bc-4836-11ea-ada0-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета РФ поднял тему негативного влияния телевизионного контента и интернет-ресурсов на подростковое сознание. На заседании Консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам он обратился к представителям федеральных телеканалов с просьбой пересмотреть информационную политику и подачу некоторых программ.

Как сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, особую дискуссию на заседании вызвал вопрос освещения деструктивного поведения подростков на центральных телеканалах, в частности, нападения детей с оружием в учебных заведениях Керчи и Амурской области. Также обсуждалось негативное влияние интернета на молодёжь. В результате участники заседания пришли к выводу, что закрытие каких-либо ресурсов не должно быть самоцелью, но регулировать существующий контент и не допускать вовлечения подростков в группы риска в настоящее время жизненно необходимо.

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