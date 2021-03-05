Бастрыкин призвал СК «врываться в Интернет» для борьбы с преступностью

https://static.news.ru/photo/b1aaf2ec-7dd1-11eb-be01-96000091f725_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчинённым «врываться в Интернет» и интенсивнее бороться с преступностью на просторах Сети. Об этом он заявил, выступая на коллегии ведомства.

С использованием информационных технологий и сети Интернет в 2020 году совершено 510 396 преступных деяний, что на 73% больше, чем в 2019 году. Для расследования таких преступлений в Интернет надо врываться, — цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Он отметил, что Интернет активно используется для совершения преступлений террористической направленности, а также организации и проведения азартных игр, распространения детской порнографии и других тяжких преступлений. Бастрыкин призвал повышать профессиональную подготовку следователей, улучшать оснащение следственных подразделений, а также наладить взаимодействие с провайдерами и операторами сотовой связи.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что люди, которые сидят в Сети и подталкивают подростков к тому, чтобы покончить жизнь самоубийством, — «ублюдки» и «букашки, которых раздавить не жалко».