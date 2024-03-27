Бастрыкин приехал на место теракта в «Крокус Сити Холл»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл на место теракта в «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба ведомства. Глава СКР провел оперативное совещание и проконтролировал ход расследования уголовного дела.

Председатель СК России провел оперативное совещание и проконтролировал работу следователей на месте теракта в Красногорске. Главе ведомства доложено о ходе выполнения плана расследования уголовного дела, — говорится в сообщении.

Криминалисты и следователи продолжают осмотр места трагедии в подмосковном Красногорске. Специалисты проводят исследование территории с использованием новейших криминалистических средств. Кроме этого, сотрудники СКР изучают вопрос обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании «Крокус Сити Холла».

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что скончался один из пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Общее число жертв террористической атаки увеличилось до 140 человек. В крайне тяжелом состоянии находятся четыре пациента. Состояние еще 19 человек, в том числе троих детей, оценивается как тяжелое.