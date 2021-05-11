Бастрыкин прибыл в Казань

https://static.news.ru/photo/250fa428-b2fa-11eb-8f12-96000091f725_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин приехал в Казань, где днём ранее произошла стрельба в гимназии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника информагентства, глава СК «только что прибыл».

Он уже направился в гимназию, где ведутся следственные действия. После этого Бастрыкин проведёт совещание, на котором заслушает ход расследования уголовного дела об убийстве двух и более лиц, по данным «Интерфакса».

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.