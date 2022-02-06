Бастрыкин пожаловался Путину на рост преступности среди мигрантов

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в конце декабря письмо президенту Владимиру Путину, в котором заявил о росте преступности среди мигрантов и предложил ужесточить законодательство, сообщает Telegram-канал Baza, который располагает копией письма. В частности, глава СК РФ выделил инцидент в Выборге, где шесть узбеков избили двух сотрудников полиции.

По подсчётам Бастрыкина, за 11 месяцев 2021 года на счету иностранцев было 33,5 тысячи преступлений, — сообщает канал.

Бастрыкин подчеркнул, что население начинает формировать «народные дружины». По его словам, локальные конфликты «могут превратиться в массовые уличные беспорядки», отмечает Baza.

Глава СК РФ предложил обязать работодателей предоставлять мигрантам жильё и оплачивать транспорт. Он также призвал менять гастарбайтеров на граждан России, чтобы снизить социальную напряжённость.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв предложил посылать гастарбайтеров в Сибирь и на Дальний Восток. По его мнению, мигрантов-преступников нужно наказывать строже, чем граждан России.

По словам Журавлёва, бесконтрольный завоз в страну миллионов гастарбайтеров, в котором заинтересованы прежде всего коррумпированные чиновники и олигархические структуры, привёл к тому, что в Россию под видом рабочей силы приехала масса криминальных элементов. Для профилактики преступлений нужно активнее приглашать в Россию русских и русскоязычных работников и целенаправленно заниматься их репатриацией, отметил депутат.