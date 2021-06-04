Бастрыкин потребовал объяснить арест полицейского, застрелившего нарушителя

https://static.news.ru/photo/5134a806-c50f-11eb-8efb-96000091f725_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от новосибирских следователей объяснить основания ареста сотрудника ДПС Александра Гусева, застрелившего нарушителя при задержании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Кроме того, следователи новосибирского управления СКР должны объяснить основания возбуждения уголовного дела в отношении инспектора. По требованию главы ведомства назначены служебные проверки.

Дело в отношении Гусева передано в центральный аппарат СКР, добавила Петренко.

Вечером 28 мая в Мошковском районе экипаж ДПС преследовал автомобиль, водитель которого не реагировал на требования об остановке. Позже, в процессе задержания, один из друзей молодого человека оказал сопротивление. Во время потасовки полицейский выстрелил ему в голову. Тот скончался в больнице.

Жена сотрудника ДПС Наталья Гусева записала видеообращение, в котором попросила о помощи президента Владимира Путина, а также глав ФСБ и СКР. Она рассказала, что в адрес её семьи и супруга регулярно поступают различные угрозы. Кроме того, она отметила, что на следствие пытаются давить, и призвала пресечь это.