Бастрыкин поручил завести дело против медика с Украины за призывы к насилию

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно завести уголовное дело в отношении украинского врача Геннадия Друзенко, который призывал кастрировать пленных российских военных, сообщила пресс-служба СК России. Там отметили, что позиция врача не только противоречит закону, но и идёт вразрез с нормами медицинской этики.

Для установления местонахождения врача <...> будет решён вопрос об объявлении его в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности, — сообщили в СК.

Бастрыкин также поручил дать процессуальную оценку действиям Друзенко.

Руководитель украинского проекта «Мобильный госпиталь» призвал кастрировать раненых российских солдат в прямом эфире телеканала «Украина 24» в шоу бывшего гендиректора НТВ Евгения Киселёва. Также Друзенко заявил о том, что российские военные являются «не людьми, а тараканами».

Украинский медик отметил, что раньше якобы был «большим гуманистом» и настаивал на том, что раненый человек — это не враг, а прежде всего пациент. Однако он поменял мнение из-за текущей ситуации: теперь он считает, что российские солдаты должны «вспоминать кошмар украинской земли, как немцы вспоминали Сталинград».

Ранее глава СК России поручил своим подчинённым проверить призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном. 16 марта в эфире телеканала «Украина» прошло интервью, в ходе которого журналист призвал к насилию относительно российских властей и военнослужащих.