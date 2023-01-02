Бастрыкин поручил завести дело из-за преследования СБУ Набиуллиной

Фото: Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Александр Бастрыкин

В связи с незаконным уголовным преследованием СБУ председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело, заявили на официальном сайте ведомства. Ожидается, что следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности.

По версии СБУ, Набиуллина занимается «финансированием военных группировок страны-агрессора», а также организовала рублевую зону в новых регионах России.

Ранее СБУ сообщила об аресте имущества компании, якобы принадлежащей российскому предпринимателю Алишеру Усманову, на сумму $54 млн. Речь идет о подпольных складах, где, по данным СБУ, хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды. Утверждается, что руда хранилась на территории нескольких морских портов страны, однако точное ее местоположение не называется.