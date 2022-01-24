Бастрыкин поручил возбудить дело после издевательств над ребёнком на Алтае

Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press

Власти Москвы выделили 11 земельных участков общей площадью 24,5 гектара под строительство Рублёво-Архангельской линии метро. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, новая линия пройдёт через районы Пресненский, Хорошёво-Мневники, Строгино, Кунцево, и затронет Одинцовский и Красногорский округа Московской области.

Отмечается, что в составе новой ветки протяжённостью 19 километров планируется открыть восемь станций под рабочими названиями «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Липовая роща», «Рублёво-Архангельское» и «Ильинская». Кроме того,...