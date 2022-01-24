Бастрыкин поручил возбудить дело после издевательств над ребёнком на Алтае
Анна Акимова
Анна Акимова
12:10, 24 января 2022
Александр БастрыкинФото: Russian Investigative Committee/Global Look Press
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК по Алтайскому краю возбудить уголовное дело после публикации видео об издевательствах над ребёнком, передаёт пресс-служба ведомства. Ранее в Интернете появились кадры, на которых несовершеннолетнего выставили на мороз без одежды. Как заявил автор ролика, такое наказание в семье применяют не первый раз.
<...> Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Колесниченко И. В. возбудить уголовное дело и представить доклад о ситуации, — говорится в сообщении.
Отмечается, что центральный аппарат СК РФ поставит ход расследования на контроль.
Ранее сообщалось, что после публикации видео следственное управление СК по региону начало проверку, в рамках которой предстоит установить обстоятельства произошедшего и юридически оценить работу органов опеки, которые должны были контролировать стоящие на учёте семьи. Инцидент произошёл в многодетной семье, проживающей в Шелаболихинском районе.