Бастрыкин поручил решить дело пенсионерки, которую обманом лишили дома
Сергей Князев
Сергей Князев
14:27, 02 февраля 2022
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр БастрыкинФото: kremlin.ru
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории пенсионерки из Санкт-Петербурга, которую обманом лишили жилья. Как сообщается на сайте СК, женщину попросили подписать документы для ремонта дороги к её дому, однако вместо них ей подсунули договор о продаже дома.
Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А. Д. возбудить уголовное дело и провести всестороннее расследование. <...> Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК, — сказано в сообщении.
Ранее жители Свердловской области попросили губернатора Евгения Куйвашева помочь пенсионеру, который остался без квартиры из-за своей доверчивости и из-за жадности родственников. 69-летний мужчина вынужден жить в неотапливаемом гараже. Пенсионер Иван Жаворонок переписал квартиру на сестру жены, которая тут же продала жильё. Мужчина оказался на улице и вынужден был переехать в гараж.