Бастрыкин поручил решить дело пенсионерки, которую обманом лишили дома

Фото: kremlin.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» к Олимпиаде в Пекине запустит специальный раздел, в котором пользователи смогут отслеживать успехи спортсменов на главном спортивном мероприятии года. Они также смогут установить специальный статус, чтобы поддержать любимых спортсменов, сообщает пресс-служба социальной сети.

К Олимпиаде ВКонтакте запустит специальный раздел в мини-приложении «Спорт». Пользователи смогут подробнее познакомиться с медальным зачётом и узнать, какое место в нём занимает сборная. Также из мини-приложения будет легко перейти...