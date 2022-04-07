Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать обстрел вокзала в Краматорске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске. Накануне в штабе теробороны ДНР заявили, что по зданию вокзала была выпущена украинская ракета «Точка-У». Как подчёркивается на сайте СК РФ, украинская сторона продолжает «распространять фейки о причастности России к данной провокации».

Председатель СК России поручил расследовать очередную провокацию украинских националистов, связанную с распространением ложной информации о действиях российских военнослужащих в Донбассе, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Следственном комитете заверили, что «несмотря на распространяемые фейки о том, что удар нанесли российские военнослужащие, данные ракетные комплексы не стоят на вооружении России».

В рамках уголовного дела ведомство намерено дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, отдававших и исполнявших приказ об обстреле вокзала, а также оценить действия тех, кто «распространяет фейки о российских военных».

Ранее Министерство обороны России отвергло обвинения Киева в причастности к обстрелу. В ведомстве утверждают, что российские военные 8 апреля не выполняли никаких огневых задач в Краматорске, а ракеты «Точка-У» используются Вооружёнными силами Украины.