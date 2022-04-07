18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать обстрел вокзала в Краматорске

14:37, 08 апреля 2022
Глава СКР Бастрыкин поручил расследовать обстрел вокзала в Краматорске Александр Бастрыкин Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске. Накануне в штабе теробороны ДНР заявили, что по зданию вокзала была выпущена украинская ракета «Точка-У». Как подчёркивается на сайте СК РФ, украинская сторона продолжает «распространять фейки о причастности России к данной провокации».

Председатель СК России поручил расследовать очередную провокацию украинских националистов, связанную с распространением ложной информации о действиях российских военнослужащих в Донбассе,говорится в сообщении.

Кроме того, в Следственном комитете заверили, что «несмотря на распространяемые фейки о том, что удар нанесли российские военнослужащие, данные ракетные комплексы не стоят на вооружении России». 

В рамках уголовного дела ведомство намерено дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, отдававших и исполнявших приказ об обстреле вокзала, а также оценить действия тех, кто «распространяет фейки о российских военных». 

Ранее Министерство обороны России отвергло обвинения Киева в причастности к обстрелу. В ведомстве утверждают, что российские военные 8 апреля не выполняли никаких огневых задач в Краматорске, а ракеты «Точка-У» используются Вооружёнными силами Украины. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео