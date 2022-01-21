Бастрыкин поручил проверить информацию о голодовке из-за невыплаты зарплат

Жители сел Сарсы-1 и Сарсы-2 из Красноуфимского района Свердловской области объявили голодовку в связи с невыплатой им зарплат. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить и изучить эту информацию и взять дело на контроль, сообщается на сайте СК России.

Глава СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. передать уголовное дело в аппарат областного управления, лично вникнуть в проблему граждан и представить доклад о проводимых мероприятиях и следственных действий, — говорится в сообщении.

Ранее жительница Свердловской области Татьяна Клюкина написала письмо президенту Владимиру Путину, в котором пожаловалась на начальство птицефабрики «Рефтинская», которое отобрало у работников цеха стулья, объяснив это тем, что, стоя они будут трудиться эффективнее.

Гендиректор птицефабрики Александр Засыпкин тогда заявил, что эффективность работников, лишённых стульев, действительно повысилась. Кроме того, им повысили зарплату на 20%. Он также подчеркнул, что проверяющие органы не нашли никаких нарушений.