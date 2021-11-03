Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномном учёте мигрантов

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. Это связано с ростом количества преступлений, совершаемых приезжими на заработки в Россию. Об этом говорится на сайте ведомства.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России, — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Отмечается, что предложение СК обусловлено ростом преступлений, совершаемых трудовыми мигрантами. Это порождает социальную напряжённость и обострение криминогенной ситуации в России. Согласно статистике, за первое полугодие 2021 года приезжие совершили почти 19 тысяч преступлений, тогда как за шесть месяцев 2020 года более 17 тысяч. При этом отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность.

Как ранее отмечал Бастрыкин, геномная регистрация позволит снизить число подобных преступлений. Сейчас, по его словам, миграцию регулируют сотни нормативных актов, создавая довольно запутанную нормативную базу. В связи с этим необходимо кодифицировать миграционное законодательство, прописав в новом нормативном акте все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев и выдачей квот на трудовую деятельность.