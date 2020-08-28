Бастрыкин поручил главку СК РФ проверить отчуждение госакций БСК

https://static.news.ru/photo/d41c7290-e9e5-11ea-a3fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Public domain/wikipedia.org

Руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК проверить отчуждение госакций Башкирской содовой компании (БСК), заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По её словам, оперативникам предстоит проанализировать условия сделки, из-за которой государство потеряло контроль за активами одного из крупнейших предприятий региона.

Вместе с тем по указанию председателя СК России следователи дадут всестороннюю уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия, — говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Накануне Генеральная прокуратура России во время проверки по поручению главы РФ Владимира Путина законности отчуждения госакций БСК обнаружила нарушения закона о приватизации, рассказал официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. Соответствующие материалы переданы Следственному комитету РФ.

В среду, 26 августа, Путин в ходе совещания с правительством поручил кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК) и выводом денег в офшоры. По словам главы государства, ситуация с шиханом Куштау — «это печальная история», которая характеризуется желанием предпринимателей получить прибыль любой ценой.

Куштау — одна из гор в цепочке четырёх шиханов у Стерлитамака, там сосредоточено основное производство БСК. Два года назад компания объявила, что может прекратить производство из-за нехватки сырья, и получила разрешение на разработку шихана Куштау.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скандал, связанный с Башкирской содовой компанией, поднимет рейтинг Путина и «позволит набросить ошейник на региональные элиты». Такое мнение высказал политтехнолог Марат Баширов. По его словам, после того как глава государства устроил разнос в связи с ситуацией вокруг шихана Куштау, может последовать череда проверок по всей России.