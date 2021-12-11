Бастрыкин поручил доложить о ЧП с пассажирским самолётом близ Сочи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственным органам на транспорте доложить об инциденте, произошедшем 11 декабря с самолётом компании «Уральские авиалинии», который из-за неопознанного воздушного судна был вынужден сменить курс в 50 километрах от Сочи, говорится на сайте СК.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве, — говорится на сайте ведомства.

11 декабря самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Екатеринбурга в Сочи, избежал столкновения с неопознанным воздушным судном над Чёрным морем. Пилоты изменили курс в 50 км от берега. На борту самолёта находились 160 пассажиров, в том числе 12 детей и шесть членов экипажа. Позже воздушное судно приземлилось в аэропорту Сочи. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента. Проводится выяснение подробностей происшествия.

Ранее сообщалось, что самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint Военно-воздушных сил США летает более суток над территорией Донбасса. Это первый полёт подобного «разведчика» в небе над регионом, он изучает линии соприкосновения между конфликтующими сторонами. Также самолёт пролетел непосредственно над Киевом и находился рядом с северными границами Крыма — в Николаевской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях.

Ранее лайнеру Airbus A330 компании «Аэрофлот» пришлось дважды менять высоту во время полёта над Чёрным морем, чтобы уклониться от американского самолёта-разведчика. Борт, который следовал из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс. Инцидент произошёл с рейсом SU 501. Экипаж лайнера доложил о неопознанном воздушном судне с кодом ответчика 2641 на высоте 10 068 метров.