Бастрыкин поговорил с Михалковым по телефону Глава СКР Бастрыкин поговорил по телефону с Михалковым и пожелал скорейшего выздоровления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поговорил по телефону с режиссером Никитой Михалковым, госпитализированным в Москве. Отмечается, что артист является почетным членом Общественного совета при СК России и принимает активное участие в культурных, творческих и патриотических мероприятиях ведомства.

Беседа прошла конструктивно и плодотворно <…> Как отметил Александр Бастрыкин, Никита Михалков всегда на передовой, поддерживает работу СК России в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи, принимает непосредственное участие в острых дискуссиях и всегда предлагает конструктивные и грамотные решения насущных проблем <…> По итогам диалога его участники договорились продолжать столь эффективное взаимодействие, — говорится в сообщении.

В завершение разговора Бастрыкин пожелал Михалкову скорейшего выздоровления, отметив, что миллионы граждан искренне переживают за него и желают доброго здоровья и всего наилучшего.

Кроме того, глава СКР пригласил Михалкова принять участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню знаний, в Санкт-Петербургской академии СК России.

Михалкова госпитализировали с подозрением на грипп с признаками системного воспаления 5 января. При этом МК.RU сообщил, что состояние режиссера осложнено коронавирусом. Деятеля искусств перевели в 52-ю ГКБ, которая специализируется на лечении коронавирусных больных. Однако пресс-секретарь Михалкова Ирина Мячина не подтвердила информацию.

9 января РИА Новости сообщало, что 77-летний режиссер остается в реанимации. Позже Telegram-канал Mash писал, что состояние Михалкова ухудшается, у него возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем, при этом угроза жизни на данный момент отсутствует.