Бастрыкин освободил полицейского, застрелившего нарушителя

https://static.news.ru/photo/e37aa1ee-c554-11eb-8c41-96000091f725_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: Bastrikin.Alexander/Следственный комитет Российской Федерации/facebook.com

Сотрудник полиции, случайно выстреливший в голову нарушителю 28 мая, был освобождён из-под стражи по поручению председателя СК Александра Бастрыкина. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Сегодня по поручению председателя Следственного комитета следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении, — цитирует её агентство.

Инцидент произошёл на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область). По информации правоохранительных органов, силовики пытались остановить машину с затонированными стёклами, но она проехала мимо.

После погони полицейские прижали транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако его друзья начали отбивать мужчину. В ходе потасовки инспектор попытался скрутить одного из них, но произвёл выстрел из служебного оружия, ранив нарушителя в голову. В СК заявили, что силовик выстрелил «непроизвольно».

Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи более суток боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.