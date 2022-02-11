Бастрыкин назвал причины агрессии мигрантов

Агрессия мигрантов связана с их неспособностью адаптироваться к российскому менталитету. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на заседании Совета безопасности, добавив, что бизнес-сообщество заинтересовано в сохранении существующего положения дел.

Глава СК отметил, что проблема возрастающей преступности мигрантов не теряет актуальности на протяжении ряда последних лет. При этом он подчеркнул, что нарастающая агрессия трудовых мигрантов обусловлена как дезадаптацией приезжих к российскому менталитету, так и ненадлежащей организацией работодателями социально-бытовых условий их пребывания, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Бастрыкин также раскритиковал работодателей, которые заинтереcованы в сохранении фактически рабcкого труда мигрантов и их правовой незащищённости. Он предложил ввести cтимулирующие меры для законопослушных предпринимателей.

Кроме того, необходимы меры по уcилению контроля за миграционным процессом, в местах массового проживания мигрантов необходимо на системной оcнове выявлять лиц, незаконно находящихся на территории России.

Ранее Бастрыкин направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором заявил о росте преступности среди мигрантов и предложил ужесточить законодательство.

Глава СК РФ предложил обязать работодателей предоставлять мигрантам жильё и оплачивать транспорт. Он также призвал менять гастарбайтеров на граждан России, чтобы снизить социальную напряжённость.