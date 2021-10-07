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Бастрыкин наградит мужчину, заступившегося за девушку в московском метро

15:00, 07 октября 2021
Бастрыкин наградит мужчину, заступившегося за девушку в московском метро Александр Бастрыкин Фото: aleksandrbastrykin3/instagram.com
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение наградить ведомственной медалью Романа Ковалёва, который заступился за девушку в московском метро, а затем был избит пьяной компанией, сообщает ведомство на своём сайте.

Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ковалёва наградят ведомственной медалью «Доблесть и отвага». В Следственном комитете сообщили, что мужчина сейчас находится в больнице.

Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови. Пострадавший остаётся в медицинском учреждении, — добавили в ведомстве.

Ранее СК переквалифицировал дело в отношении избивших Ковалёва дагестанцев, теперь им вменяют покушение на убийство, совершённое группой лиц. Это преступление считается особо тяжким, за него предусмотрено наказание сроком от восьми до 20 лет лишения свободы.

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