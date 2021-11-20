Бастрыкин и Светличная обсудят духовно-нравственное воспитание следователей

Глава СКР Александр Бастрыкин встретится с актрисой, заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной для обсуждения вопросов духовно-нравственного, патриотического и культурного воспитания учащихся образовательных учреждений ведомства и молодых следователей. Речь пойдёт о мероприятиях, в которых актриса расскажет о своём отце, прошедшем Великую Отечественную войну и собственном профессиональном пути, сообщается на сайте СКР.

Председатель СК России и Светлана Афанасьевна обсудят дальнейшую работу и различные формы взаимодействия по вопросам духовно-нравственного и культурного развития обучающихся образовательных учреждений СК, - говорится на сайте ведомства.

Там отмечается, что Бастрыкин на протяжении многих лет лично знаком со Светличной, восхищается её талантом, а также ценит вклад актрисы в дело воспитания молодого поколения. Отец кинозведы широкой публике неизвестен, но он имел множество правительственных наград и может послужить примером настоящего офицерства для молодёжи.

Также они обсудят с учащимися патриотические мероприятия.

Ранее под личным контролем Бастрыкина была ситуация с исчезновением Светличной в октябре. Позднее актриса нашлась на съёмках ток-шоу Андрея Малахова. Ведущего вызывали на допрос в главное управление ведомства.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование дела об избиении школьника в Советской Гавани Хабаровского края. Депутат обратила внимание, что подростки 14 лет жестоко избили ровесника, а видеозапись нападения попала в Интернет. Она попросила сообщить, какие меры примут в отношении того, кто снимал происходящее, а также чем закончилась проверка в отношении сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на предмет халатности. 7 ноября подростки жестоко избили школьника в Советской Гавани Хабаровского края. Ради развлечения они толпой набросились на мальчика, били его ногами по лицу и осыпали нецензурной бранью.