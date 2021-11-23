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Бастрыкин: 60 уголовных дел возбуждено за фейки о борьбе с коронавирусом

Глава Следкома РФ Бастрыкин заявил о возбуждении 60 уголовных дел за фейки о коронавирусе
14:09, 23 ноября 2021
Бастрыкин: 60 уголовных дел возбуждено за фейки о борьбе с коронавирусом Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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60 уголовных дел всего возбуждено за фейки о борьбе с коронавирусом сотрудниками Следственного комитета РФ, 34 расследования завершено. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», сообщают РИА Новости.

Мы сегодня работаем в условиях эпидемиологии. И здесь тоже есть проблемы. Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида, — сказал руководитель ведомства.

Согласно приведённой Бастрыкиным статистике Следкома, слайды с которой транслировалась в ходе конференции, на сегодняшний день 34 расследования по уголовным делам завершены. В работе у следователей остаётся 26 случаев.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор призвалсвои региональные управления организовать борьбу с антивакцинаторами. В частности, сотрудники ведомства должны сообщать представителям правоохранительных органов о лицах, распространяющих фейки о прививках против COVID-19. «Антиваксерам» грозит ответственность по двум статьям УК.

Письмо об этом руководитель структуры Алла Самойлова направила письмо в территориальные органы ведомства 1 ноября. В документе также сообщалось, что особое внимание сотрудники Росздравнадзора должны обращать на участвующих в антипрививочной кампании медицинских работников.

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