Басманный суд Москвы заочно арестовал оппозиционера Майкла Наки

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал оппозиционного журналиста Майкла Наки, сообщили на сайте учреждения. Ранее сотрудники МВД России объявили российского блогера в розыск. На него завели дело о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ), — сообщили на сайте суда.

Наки работал на радиостанции «Эхо Москвы» с 2015 по 2020 год. После ухода с «Эха» журналист сосредоточился на продвижении собственного YouTube-канала, на который подписаны 709 тысяч человек. В данный момент он проживает в Грузии.

Ранее Министерство юстиции обновило список СМИ-иноагентов, добавив в него ещё восемь человек, в числе которых оказался историк Евгений Понасенков, затем ведомство внесло в реестр СМИ-иноагентов бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова и Сергея Пархоменко. В дальнейшем МВД объявило в розыск Невзорова (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).