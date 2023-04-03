Басманный суд изберет меру пресечения подозреваемой в убийстве Татарского

Фото: mos-gorsud.ru

Басманный суд Москвы 4 апреля изберет меру пресечения Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Следствие ходатайствует о ее аресте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Треповой завтра поступит в Басманный суд для рассмотрения, — цитирует агентство своего собеседника.

Он добавил, что Трепову этапируют из Санкт-Петербурга в Москву.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. По предварительным данным, взорвалась статуэтка, которую ему подарила Трепова. В результате взрыва ранения получили более 30 человек.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего 2 апреля военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).

Ранее политолог Евгений Вологин сообщил, что Владлен Татарский хорошо знал Дарью Трепову, вручившую ему начиненную взрывчаткой статуэтку. По его словам, между ними состоялся диалог весьма комплиментарный, он ее вспомнил, девушка ему уже дарила какие-то там подарки, связанные с ДНР. Однако, отметил политолог, ее настоящее имя журналисту известно не было.