Басков заявил о создании ассоциации для борьбы с отменой русской культуры Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации для противостояния попыткам «отменить» русскую культуру

Николай Басков / Фото Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Народный артист России Николай Басков заявил, что звезды отечественной эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, которая объединит выступающих против отмены русской культуры, сообщает ТАСС. Певец жалуется, что на Западе снимают из репертуара музыку российских композиторов, спектакли литераторов, запрещают концерты артистов. Он заявил, что причина только в том, что они — русские.

Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять – объединение… Мы решили заявить о создании Российской музыкальной ассоциации, — сказал Басков.

Ранее Николай Басков заявил, что спецоперация на Украине «полностью соответствует международному праву». Опубликованный пост артиста вызвал противоречивую реакцию пользователей: одни поблагодарили Баскова за открытое выступление, другие обвинили его во лжи.

В свою очередь, певица Вика Цыганова призналась в беседе с NEWS.ru, что не верит в искренность Баскова, который, по её мнению, «вдруг стал патриотом». Так исполнительница прокомментировала заявления певца о поддержке спецоперации РФ на Украине. Цыганова отметила, что «Донбасс стал лакмусовой бумажкой» и некоторые деятели культуры «просто переобулись».