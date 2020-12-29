«Алёнку» могут сделать символом контрафактного алкоголя

https://static.news.ru/photo/65025cee-49d5-11eb-8108-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Бормотов/РИА Новости

Занимающаяся производством алкоголя башкирская компания заявила о своём намерении участвовать в торгах по покупке скандального памятника Алёнке.

По словам предпринимателей, они решили сделать скульптуру символом контрафактной продукции. В случае если им удастся приобрести арт-объект, они предложат администрации Уфы поставить его на одной из общественных площадок города. Какую именно сумму они готовы выложить за монумент, не сообщается.

В администрации Нововоронежа нам сказали, что уже получили порядка 50 звонков от заинтересованных в приобретении памятника лиц. Мы понимаем, что конкуренция будет высокой, — рассказали РБК в компании.

Памятник был установлен к 250-летию села Новая Алёновка в Нововоронеже. Арт-объект из-за мрачности уже назвали «памятником русской смерти». Многие сказали, что это «творение» является «чертовщиной» и «уродством». Горожане попросили убрать ужасающую Алёнку с улиц. В итоге его демонтировали. Памятник собираются вернуть изготовителю, чтобы впоследствии он был выставлен на аукцион, писал NEWS.ru.

Ранее музыкальный продюсер Андрей Разин сообщил, что намерен купить памятник и выбрать для него другое место. Как пояснил Разин, пугающий памятник символизирует уходящий 2020 год и его необходимо сохранить как напоминание о тяжёлых для России и всего мира временах. Все расходы по транспортировке артист готов взять на себя.