«Башни поотлетали»: командир российского танка об уничтожении «Леопардов» Командир танка рассказал, что у «Леопардов» ВСУ «поотлетали башни» во время боя

Фото: МО РФ

Командир танка с позывным Ласка в разговоре с RT заявил, что восемь уничтоженных танков Leopard, стоящих на вооружении ВСУ, «горят хорошо». Военный добавил, что во время ударов российской армии у украинской техники «поотлетали башни».

[Президент России] Владимир Владимирович [Путин] сказал, что «Леопарды» горят хорошо. Вот я подтверждаю его слова — хорошо горят. У них просто башни поотлетали и все, — сказал командир.

Он добавил, что внутри танка во время боя иногда дело доходило до ругани и мата, а решения приходилось принимать моментально.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины потеряли свыше 43 тысяч военнослужащих с начала июня. По данным ведомства, украинские войска также потеряли 76 американских артиллерийских установок М777 и еще 84 орудия, поставленных Польшей, Францией и Германией.

В Министерстве обороны РФ подчеркивают, что ВСУ понесли значительные потери и в бронетехнике. В ходе боевых действий российская армия уничтожила свыше 1,8 тысячи танков и других бронированных машин, 25 из которых — немецкие танки Leopard. Всего было уничтожено около 4,9 тысячи единиц вооружения.