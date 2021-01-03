Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зверинцы

https://static.news.ru/photo/043819b4-4da2-11eb-8638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nazar Furyk/Global Look Press

Депутаты парламента Башкортостана внесли в Госдуму проект закона, предусматривающего запрет передвижных зоопарков, дельфинариев и цирков на территории России.

Документ зарегистрирован в базе законопроектов нижней палаты российского парламента и направлен её спикеру Вячеславу Володину и в думский комитет по экологии и охране окружающей среды.

Председатель башкирского парламента Константин Толкачёв отметил, что необходимость введения такого запрета назрела давно, и выразил надежду на принятие закона в весеннюю сессию.

Как правило, животные в передвижных зверинцах всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания, — цитирует его РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, власти Чехии запретили цирки с животными. Необходимые для этого поправки в законодательство приняла нижняя палата парламента. Запрет вступит в силу с 2020 года, отказ от номеров с участием представителей дикой фауны будет происходить постепенно.